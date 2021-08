Il Milan continua nella ricerca di un trequartista che possa rimpiazzare Hakan Calhanoglu. La liquidità per tentare l’assalto a un fantasista di livello, starebbe per arrivare grazie alla cessione di un giovane.

Il calciomercato del Milan, dopo l’addio di Hakan Calhanoglu, continua a ruotare intorno alla ricerca di un fantasista che possa prendere il posto del trequartista turco, approdato a parametro zero all’Inter, nello scacchiere tattico di Stefano Pioli. I rossoneri hanno tesserato per altri due anni Brahim Diaz, affidandogli la responsabilità della maglia numero 10, ma vorrebbero un calciatore già pronto a lottare per grandi obiettivi, da schierare titolare. La liquidità necessaria per tentare l’assalto a un giocatore che possieda queste caratteristiche, potrebbe arrivare nelle casse milaniste dopo la cessione di Jens-Petter Hauge.

Calciomercato Milan, fatta per Hauge a Francoforte

Il talentuoso esterno offensivo norvegese, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe vicino all’approdo all’Eintracht di Francoforte. La squadra tedesca avrebbe trovato già l’accordo con il Milan e con il calciatore e avrebbe programmato per lunedì sia le visite mediche di rito, a cui dovrebbe sottoporsi Hauge, sia la presentazione dell’ex giocatore del Bodo-Glimt.

Grazie alla cifra incassata per il giovane esterno, che si dovrebbe aggirare intorno ai 12 milioni di euro, i rossoneri potrebbero mettere sul piatto la cifra necessaria per arrivare al centrocampista offensivo che dovrebbe esaltare gli schemi di mister Pioli.