Leo Messi in direzione Paris Saint Germain. Il possibile approdo dell’argentino a Parigi si prepara a scuotere la sessione di calciomercato, ‘liberando’ anche alcuni big dal PSG verso altre mete

Gli occhi di tutti sono tutti catalizzati sulla Torrei Eiffel che presto potrebbe accogliere l’acquisto più luminoso dell’estate: Lionel Messi. Il campione argentino ha detto addio ufficialmente al Barcellona a causa di un rinnovo sostanzialmente ‘bloccato’ dai regolamenti della Liga ben spiegati in conferenza stampa dal presidente Laporta. Un epilogo inaspettato che ha così portato alla parola ‘fine’ della lunghissima avventura del sei volte Pallone d’oro in Catalogna. La rosa delle candidate ad aggiudicarsi le prestazioni della Pulce si è ben presto ristretta ad una sola grande soluzione: il Paris Saint Germain. I parigini in questa calda estate hanno già messo a referto colpi stellari come Wijnaldum, Donnarumma, Sergio Ramos e Hakimi e si apprestano ora a piazzare la zampata decisiva per Leo Messi con un accordo multimilionario. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato, sfida tra Juventus e Milan per Draxler: in uscita dal Paris Saint Germain

L’acquisto, a questo punto altamente probabile, di Leo Messi da parte del PSG costringerà i parigini a rivedere le proprie strategie anche in uscita. Un colpo da novanta che prospetta all’orizzonte inevitabili scossoni ulteriori di mercato alla luce anche della spesa gigantesca relativa all’ingaggio. Il Paris ha infatti necessità di monetizzare e vista l’enorme abbondanza in attacco potrebbe essere sfoltito proprio il reparto avanzato. In particolari gli arrivi di Wijnaldum e Messi chiudono ogni spazio possibile a Julian Draxler, trequartista tedesco classe 1993 che ha un contratto fino al 2024.

L’ex Schalke 04 alla luce della situazione potrebbe anche andare via a buon mercato, con due big di Serie A pronte nel caso ad approfittare dello ‘sconto’. Si tratta di Juventus, club al quale Draxler è stato accostato in passato in diverse circostanze, e del Milan che è alla costante ricerca di un trequartista dopo l’addio di Calhanoglu. Nell’eventuale duello proprio i rossoneri sarebbero in posizione di vantaggio, motivati anche dalla necessità di migliorare quella zona di campo con un calciatore di grande talento, con esperienza internazionale e soprattutto in grado di giocare in ogni ruolo alle spalle di una prima punta. Pressati dalla necessità impellente di cedere e monetizzare, i parigini potrebbero anche dar via il tedesco a buon mercato ricordando che la valutazione attuale si assesta sui 18/20 milioni. Probabile un gioco al ribasso.