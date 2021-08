Calciomercato Inter, addio a un altro big | Si muove Raiola

Momento difficile per l’Inter sul calciomercato: i nerazzurri devono resistere agli assalti per i loro big dopo l’addio di Romelu Lukaku. La mossa di Raiola potrebbe essere decisiva

I tifosi dell’Inter restano in ansia per il futuro della rosa, dopo un addio pesantissimo e imminente, quello di Romelu Lukaku. L’attaccante belga è sempre più vicino al Chelsea, ma non è l’unico problema dell’Inter. I nerazzurri, infatti, stanno cercando di cautelarsi, col tentativo di resistere agli attacchi per gli altri big in rosa. Uno di questi è certamente Stefan de Vrij. Il futuro dell’olandese, però, non è così chiaramente nerazzurro, anzi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo Dzeko | Offerto il big: la risposta giallorossa

Calciomercato Inter, Raiola porta via de Vrij: cifra monstre

Le ultime notizie dalla Spagna non possono che allarmare i tifosi. Stefan de Vrij, infatti, potrebbe presto lasciare l’Inter. Mino Raiola, secondo quanto riporta ‘elgoldigital’, è pronto a recapitare all’Inter offerte da 50 milioni di euro, superando anche il pressing dell’Atletico Madrid che da tempo è forte sul calciatore. Vedremo se i nerazzurri riusciranno a resistere questa volta o se anche il difensore olandese dirà addio alla Beneamata.