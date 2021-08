Calciomercato Inter, Dzeko-Vidal: destini opposti | Risposta chiara

Il terremoto in casa Inter sembra non avere fine, almeno sul calciomercato. L’addio di Romelu Lukaku impone ampie riflessioni in attacco: occhio al destino di Arturo Vidal

Romelu Lukaku è ormai vicinissimo al Chelsea. Il bomber belga lascerà l’Inter nelle prossime ore e i nerazzurri ora si concentrano sul futuro alla ricerca del possibile sostituto. Il nome di Edin Dzeko resta in prima linea per la Beneamata: un affare che torna in auge e questa volta potrebbe essere quella buona per i nerazzurri, a caccia dello bosniaco. Intanto, l’affare potrebbe non essere isolato: un altro profilo potrebbe rientrare improvvisamente nell’ottica delle trattative tra Inter e Roma.

Calciomercato Inter, Dzeko e non solo: Vidal in ottica Roma

L’affare Dzeko prevede un indennizzo dall’Inter alla Roma per completare l’operazione: una cifra da 1-2 milioni di euro che potrebbe essere decisiva per liberare il calciatore. Allo stesso modo, i nerazzurri potrebbero creare un intreccio con i giallorossi, inserendo nell’affare Arturo Vidal. Il cileno potrebbe percorrere la via opposta: l’Inter lo offre ai giallorossi, anche con un indennizzo per liberarlo, ma i giallorossi non sembrano prendere in considerazione quest’ipotesi. I nerazzurri si libererebbero di un ingaggio pesante, ma non rappresenta un profilo che scalda i capitolini, proprio per età e ingaggio.