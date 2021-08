Calciomercato Inter, in casa nerazzurra sta scoppiando un vero e proprio terremoto per le cessioni: ne ha parlato un noto giornalista

In casa Inter è scoppiato un vero e proprio terremoto. Romelu Lukaku è sempre più vicino a vestire la maglia del Chelsea. Il belga, assoluto epicentro dell’undici della ‘Beneamata’, ha deciso di sposare il progetto dei ‘Blues’. Nei lombardi è in atto un evidente ridimensionamento, mentre gli inglesi sono freschi vincitori della Champions League e hanno ambizioni sempre più elevate. Le due società hanno trovato l’accordo sulla base di 115 milioni di euro senza contropartite e per il centravanti 11 milioni netti a stagione più bonus. Stamane, inoltre, è arrivata anche la notizia di un accordo di circa 71 milioni di euro tra i nerazzurri e il Tottenham per la cessione di Lautaro Martinez. L’agente Alejandro Camano, però, ha fatto prontamente chiarezza sulla vicenda, chiarendo che il calciatore vuole restare.

La situazione generale resta in bilico e la prossima estate potrebbe verificarsi un’ulteriore scenario critico per i tifosi e tutto l’ambiente. Ne ha parlato il noto giornalista Fabio Ravezzani tramite il proprio profilo Twitter: “Dopo aver garantito che non ci sarebbero stati altri sacrifici, l’Inter ha venduto Lukaku e ha messo i conti in ordine, ma solo per un anno. Con le scadenza del bond e del prestito se non cambia proprietà ci saranno altre cessioni dolorose nella prossima stagione“. Gli indiziati principali sarebbero proprio Lautaro – se dovesse restare quest’estate -, Barella e Bastoni, i più ricercati in sede di calciomercato.

Ravezzani, poi, ha aggiunto: “Lascerebbero il club senza guida. L’altra strada è esternare anche anche in pubblico, oltre che in privato, la loro contrarietà all’operazione che pure hanno dovuto concludere loro malgrado. Credo che i tifosi meritino almeno questo”. Potrebbero verificarsi, quindi, diverse dimissioni, su tutte quella di Marotta. E i tifosi sono sempre più in ansia.