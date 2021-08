Juventus e Inter tornano a sperare in un colpo stellare in attacco: il bomber potrebbe già rescindere con il nuovo club

Il calciomercato estivo sta rispettando le attese del mondo del calcio e sta riservando continue sorprese. La più grande senza dubbio è stata rappresentata dall’addio di Lionel Messi al Barcellona. Il numero dieci argentino dopo più di venti anni lascia il club catalano a parametro zero ed è pronto a indossare la maglia del PSG. Un risvolto inaspettato che potrebbe incidere per vie traverse anche sul calciomercato di Juventus e Inter.

I due top club italiani continuano a essere alla ricerca di un attaccante e la svolta potrebbe arrivare proprio dal Barcellona, poiché un bomber potrebbe decidere di rescindere il proprio contratto con i catalani.

Calciomercato Juventus e Inter, suggestione Aguero: ipotesi rescissione

Uno degli acquisti che ha acceso il calciomercato estivo è stato quello del Barcellona, che ha prelevato a parametro zero dal Manchester City il bomber Sergio Aguero. El ‘Kun’ sin da subito si è detto entusiasta di poter giocare con il connazionale Leo Messi, ma le cose si sono evolute in modo diverso. Infatti il dieci del Barcellona non ha rinnovato col club catalano e sarebbe pronto a trasferirsi al PSG.

L’addio di Messi avrebbe influito anche su Aguero, che starebbe pensando di chiedere la rescissione del contratto con il Barcellona. Al momento questa ipotesi sembrerebbe essere molto difficile, ma in Italia sia Juventus che Inter tornano a essere vigili sulla situazione. Per quanto riguarda i nerazzurri però, il tempo sarebbe poco per trovare un erede di Lukaku, così se dovesse rescindere bisognerebbe fare un’operazione celere. I bianconeri invece non avrebbero problemi di tempo, ma la rescissione sembrerebbe una soluzione comunque difficile.