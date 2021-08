Calciomercato Juventus, possibile assalto in Serie A ad un difensore dei bianconeri di Allegri: intreccio con il bomber Dusan Vlahovic

La Juventus si prepara al match con il Barcellona. A breve verrà decretata la squadra vincitrice del Trofeo Gamper, con Allegri che farà a meno del solo Dybala. Nel frattempo, si continua a tenere d’occhio il calciomercato. Priorità al centrocampo, con l’affare Locatelli che ancora non si sblocca. L’alternativa principale resta Miralem Pjanic, che starebbe aspettando l’affondo bianconero. Ma i pensieri della ‘Vecchia Signora’ sono proiettati anche alla prossima estate. In particolare, la Fiorentina – stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ – avrebbe puntato il mirino su Daniele Rugani per sostituire Milenkovic, partente in direzione West Ham.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, assalto a un altro big | Guardiola tenta lo scambio

Il centrale classe ’94 – valutato intorno ai 10 milioni di euro – non sarebbe in uscita da Torino, ma i piemontesi potrebbero approfittare della situazione per concedere uno sconto ai ‘Viola’. Una strategia che potrebbe favorire l’arrivo di Vlahovic il prossimo anno. Il serbo viene valutato intorno ai 60 milioni di euro e le parti starebbero lavorando al rinnovo del contratto in scadenza giugno 2023. Il bomber piace molto anche in Premier League (Tottenham e Arsenal) e all’Inter, che ora è a caccia del dopo Lukaku. Staremo a vedere.