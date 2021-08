Il Milan cerca rinforzi sulla fascia e punta il mirino su un esterno in Serie A: si pensa allo scambio per il campione d’Europa

Milan che dopo aver rinforzato l’attacco sposta il proprio mirino sulle fasce, dove soprattutto sul lato destro servirà un nuovo innesto per migliorare la rosa di Stefano Pioli. Così per cercare di colmare questa lacuna Paolo Maldini inizia a guardarsi intorno e punta il mirino in Serie A. Infatti i rossoneri guarderebbero con interesse al profilo di Alessandro Florenzi, terzino destro di proprietà della Roma.

Il rapporto con il club capitolino sembrerebbe aver subito da tempo una frattura impossibile da sanare e il suo futuro sembrerebbe lontano da Roma. Così il Milan potrebbe tentare l’assalto proponendo uno scambio.

Calciomercato Milan, obiettivo Florenzi: proposto lo scambio con Castillejo

L’obiettivo del Milan per rinforzare la fascia destra si chiamerebbe Alessandro Florenzi. Il fresco campione d’Europa con la Nazionale italiana sembrerebbe non avere un futuro nella Roma, visto il rapporto incrinatosi ormai da tempo. Infatti le ultime stagioni il classe 1991 le ha passate in prestito al Valencia e al PSG, tornando però sempre nella capitale.

Così il Milan sembrerebbe aver messo gli occhi su di lui, proponendo uno scambio ai giallorossi. La contropartita sul piatto sarebbe Samu Castillejo, esterno spagnolo che sarebbe fuori dai piani milanisti per la prossima stagione. Il calciatore però sembrerebbe non interessare alla Roma, che avrebbe rispedito al mittente la proposta. Dunque servirà una formula diversa ai rossoneri per arrivare al terzino della Nazionale italiana.