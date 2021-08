L’Inter conquista un successo nell’amichevole odierna contro il Parma: i nerazzurri si impongono per 0-2 grazie alle reti di Brozovic e Vecino

L’Inter sorride nella trasferta amichevole di Parma e si impone per 0-2. Entrambe le reti sono arrivate nella seconda frazione di gioco, al 59′ Marcelo Brozovic ha aperto le marcature mentre al 69′ Matias Vecino ha siglato il definitivo 0-2.

Buona la prima dunque senza Romelu Lukaku, che come preannunciato non si è recato al “Tardini” in quanto è ormai in uscita e il suo passaggio al Chelsea sembra essere a un passo.