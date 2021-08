Finisce senza reti l’amichevole tra Real Madrid e Milan: Maignan ipnotizza Bale dal dischetto

Al Wörthersee Stadion (Austria) si affrontano Real Madrid e Milan per il proseguo delle amichevoli precampionato. Termina 0-0 la sfida tra blancos e rossoneri nonostante un buon ritmo da parte di entrambe le squadre. Il Real schiera il neo acquisto David Alaba al centro della difesa insieme a Nacho per quella che potrebbe rappresentare la nuova coppia dopo le partenze di Sergio Ramos e Varane. In avanti sulla sinistra Ancelotti schiera Bale, Pioli invece si affida a Brahim Diaz e Leao con il supporto di Saelemaekers. Minuti anche per il neo acquisto Ballo-Tourè.

Real Madrid-Milan 0-0, Maignan para il rigore a Bale

Da segnalare la parata del nuovo portiere del Milan, Mike Maignan, che dal dischetto ipnotizza Gareth Bale, cercando di dare subito una risposta a tutti gli scettici sul suo arrivo come sostituto di Donnarumma. I rossoneri soffrono nel secondo tempo ma riescono comunque a portare a casa un buon pareggio.