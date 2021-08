Sergio Aguero, attaccante argentino del Barcellona, potrebbe finire nel mirino dei top club del campionato italiano di Serie A: dall’Inter di Inzaghi alla Roma di Mourinho

L’annuncio del mancato rinnovo di Lionel Messi ha scatenato un vero e proprio terremoto in questa finestra estiva di calciomercato. La stella del calcio argentino e mondiale, dopo aver trionfato con la maglia della sua nazionale in Copa America, ha spiazzato tutto non rinnovando con il Barcellona visti i problemi economici della società blaugrana. Un annuncio che ha avuto e sta tutt’ora avendo del clamoroso con degli strascichi che potrebbero portare altri elementi della rosa azulgrana a lasciare prima del previsto il Camp Nou. Uno di questi è senza dubbio Sergio Aguero. El Kun, arrivato proprio per far coppia in attacco con Messi, ora vede il suo futuro in dubbio.

Sique Rodriguez, giornalista, ai microfoni del ‘Larguero’, ha parlato così della situazione dell’ex giocatore del Manchester City: “Penso che ci sia un caso Aguero. C’è stata una riunione venerdì fra il suo agente e la società, non so se un suo addio sia possibile, ma non è da escludere, potrebbe anche non debuttare. La mia sensazione è che Aguero voglia lasciare il Barcellona gratis, e se ciò non dovesse accadere continuerà collezionando infortuni”.

Calciomercato, addio Aguero | Occhio ad Inter e Roma

Proprio in quest’ottica, il giocatore argentino potrebbe essere il nome giusto per due società italiane a caccia di prime punte: l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma di Josè Mourinho. I nerazzurri, visto l’imminente addio di Romelu Lukaku verso il Chelsea di Tuchel, potrebbero mettere nel mirino Aguero per rinforzare una rosa già danneggiata dalla partenza di un altro pezzo pregiato, Achraf Hakimi: approdato al PSG ad inizio mercato.

Il vero ostacolo è però rappresentato dall’elevato ingaggio di Sergio Aguero collegato all’anagrafica dell’ex bomber dell’Atletico Madrid, non più giovanissimo. Inoltre, attenzione al possibile divorzio con il Barcellona che, salvo sorprese, continua ad essere il proprietario del cartellino del giocatore.