Calciomercato Juventus, colpo in Ligue 1 | Scambio due per uno!

Calciomercato Juventus: Tchouameni, già paragonato a Pogba, nel mirino. Ipotesi di scambio due per uno. Tutte le cifre e i dettagli

Potrebbe essere questa la settimana decisiva per l’arrivo alla Juventus di Manuel Locatelli. Il club bianconero vuole stringere i tempi in vista dell’inizio del campionato e nei prossimi giorni incontrerà nuovamente il Sassuolo per provare a chiudere la trattativa. Un altro nome caldo per il centrocampo è quello di Miralem Pjanic, che potrebbe tornare in prestito biennale, ma negli ultimi giorni si è parlato anche del promettente Aurelien Tchouameni. Il centrocampista classe 2000 di proprietà del Monaco, eletto come miglior giovane dell’ultima Ligue 1, è finito sui radar dei bianconeri come possibile colpo in prospettiva. In Francia è addirittura paragonato a Pogba e la sua valutazione è già piuttosto importante. Ecco il possibile affare tra Juve e Monaco: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Tchouameni nel mirino | Possibile scambio: i dettagli

Tchouameni è un centrocampista dal fisico imponente ma con buona tecnica, caratteristiche che gli sono subito valse un accostamento importantissimo come quello a Paul Pogba. Il 21enne è già valutato 30 milioni di euro dal club del Principato. Una cifra piuttosto elevata per il club bianconero considerando anche il possibile imminente arrivo di Locatelli per circa 35 milioni. Cherubini potrebbe così mettere sul piatto contropartite tecniche per non fare un altro esborso cash. In questo senso, due possibili pedine sono quelle di De Sciglio e Bernardeschi: entrambi sono considerati cedibili dalla Juve ed in scadenza nel 2022. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La valutazione di De Sciglio si aggira intorno ai 10 milioni di euro, 20 quella di Bernardeschi. Una doppia contropartita che andrebbe a coprire i 30 milioni richiesti dal Monaco. Tuttavia, la società di Montecarlo preferirebbe monetizzare dalla cessione del suo giovane talento. Staremo a vedere.