Il Milan ha trovato l’obiettivo per rinforzare la fascia destra e si trova in Serie A: avviati già i contatti

Amichevole di lusso quella disputata ieri dal Milan, che ha pareggiato 0-0 contro il Real Madrid, grazie a una prestazione magistrale di Maignan, che ha anche parato un rigore a Bale. Certo sono ancora diverse le lacune che i rossoneri dovranno colmare per rendere la rosa completa, così Paolo Maldini e la dirigenza milanista sono al lavoro per rinforzare diversi reparti, tra cui la fascia destra. Il mirino dei rossoneri così si sposta in casa Roma, dove interesserebbe il neo campione d’Europa, Alessandro Florenzi.

Il terzino giallorosso da due anni a questa parte non rientra nel progetto capitolino e infatti è stato girato in prestito prima al Valencia e poi al PSG. Stessa sorte avrà con Mourinho, così il Milan potrebbe tentare il colpaccio.

Calciomercato Milan, trovato l’esterno: contatti per Florenzi

Il nuovo Milan sta prendendo forma e anche per la fascia destra si sarebbe trovato il nome giusto. Infatti Paolo Maldini avrebbe puntato Alessandro Florenzi, terzino della Roma in uscita dal club capitolino. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ i rossoneri avrebbero già il gradimento della destinazione da parte del campione d’Europa, e ora servirà trovare l’accordo con la Roma. L’operazione non dovrebbe essere complicata visto che la frattura tra il calciatore e il club sembrerebbe impossibile da sanare.