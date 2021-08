Calciomercato Milan, Diogo Dalot più lontano: la situazione con lo United

Diogo Dalot è sempre più lontano dal Milan, con la situazione Florenzi da monitorare: ecco le ultime di CalciomercatoNews.com

Il Milan è alla continua ricerca di un terzino destro, e nelle ultime ore si sta concretizzando la trattativa che porterebbe Alessandro Florenzi. In uscita dalla Roma, il PSG ha scelto di non puntare sul giocatore Campione d’Europa con la Nazionale italiana. L’obiettivo principale degli ultimi mesi è sempre stato Diogo Dalot, ma l’accordo con il Manchester United è molto complicato da trovare. Il portoghese vorrebbe ritornare a Milano, ma Solskjaer deve monetizzare al massimo dalla sua cessione.

Secondo le ultime informazioni raccolte da CalciomercatoNews.com, ad oggi, l’ipotesi più forte, è che Diogo Dalot resti al Manchester United. Il Milan e i Red Devils non riescono a trovare un accordo, ed ecco perché il club inglese preferisce tenerlo. Anche per non spendere ulteriori soldi per Kieran Trippier e permettere al giovane portoghese di giocarsi le proprie chance con Wan-Bissaka. Un incastro che si completerebbe con l’arrivo di Florenzi a Milano.