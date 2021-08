L’Inter continua a perdere pezzi pregiati, ma la dirigenza nerazzurra è pronta a nuovi innesti di qualità: ipotesi di scambio suggestiva in Premier

Non sono giorni tranquilli in casa Inter. Nelle ultime ore Romelu Lukaku è volato a Londra dove firmerà il suo nuovo contratto con il Chelsea. Un addio che ha suscitato numerose polemiche con i tifosi infuriati con la dirigenza nerazzurra. Dopo Conte e Hakimi l’Inter continua a perdere pezzi pregiati, ma lo stesso ad Beppe Marotta sarebbe al lavoro per puntellare la rosa con innesti funzionali al progetto tecnico di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, Brozovic piace in Premier: scambio con il Leicester

Come svelato dal tabloid “DailyStar” il Leicester avrebbe messo gli occhi su due giocatori dell’Inter, Brozovic e de Vrij. La dirigenza nerazzurra dovrà così sistemare subito le dinamiche di mercato, ma potrebbero esserci anche idee di scambio suggestive. Inzaghi ha bisogno di esterni per dare maggiore qualità alla compagine nerazzurra: l’ipotesi sarebbe quella di Castagne, che conosce molto bene la Serie A dopo l’esperienza passata con la maglia dell’Atalanta.

Il contratto del centrocampista croato è in scadenza nel giugno 2022 e così l’Inter rischierebbe di perderlo a parametro zero. La dirigenza nerazzurra è sempre al lavoro per trovare la giusta chiave della possibile operazione. Il Leicester continua a fare sul serio in vista della prossima stagione per essere ancora più competitivo dopo la vittoria al Community Shield contro la corazzata del Manchester City targato Pep Guardiola.

Attenzione anche al futuro di Lautaro Martinez con l’attaccante argentino che piace anche in Premier League: sulle sue tracce ci sarebbero Tottenham ed Arsenal. L’Inter dovrà cercare di respingere gli attacchi delle big d’Europa dopo gli addii di Hakimi e Lukaku.