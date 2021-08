Dopo gli addii di Hakimi e Lukaku, ad un passo dal Chelsea, l’Inter sarebbe ad un passo dal colpo in attacco: la firma a breve, regalo per Inzaghi

Sono giorni intensi tra acquisti e cessioni eccellenti in casa Inter. Nelle ultime ore l’attaccante belga, Romelu Lukaku, è volato a Londra per firmare il suo nuovo contratto con il Chelsea. Dopo l’addio di Hakimi, la dirigenza nerazzurra sarebbe ad un passo per un nuovo colpo in entrata. Un regalo importante per Simone Inzaghi per rinforzare così il reparto offensivo della compagine nerazzurra.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, terremoto Inter | Lautaro, Barella e non solo: Altri addii pesanti

Calciomercato Inter, Correa colpo per Inzaghi: ci siamo

Come svelato dal quotidiano “Il Messaggero” l’attaccante argentino, Joaquin Correa, sarebbe vicinissimo all’Inter.I I contatti tra i due club italiani sono sempre frequenti: l’affare è pronto a chiudersi sulla base di 25 milioni più 5 di bonus. La trattativa è decollata proprio nelle ultime ore con la firma che potrebbe arrivare a breve.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lautaro via | Marotta piazza il poker

Primo regalo per Simone Inzaghi per il post Lukaku: l’ad Marotta è al lavoro anche per chiudere Edin Dzeko, attaccante bosniaco in uscita dalla Roma. Correa sarebbe così un innesto di qualità per lo stesso allenatore nerazzurro con i due che si conoscono molto bene dopo l’esperienza condivisa proprio alla Lazio.

Nelle prossime ore, infine, è previsto l’annuncio ufficiale della cessione di Lukaku al Chelsea: la società nerazzurra ha rivisto così i conti dopo il bilancio in rosso a causa della crisi per la pandemia Covid. Il futuro dell’Inter è sempre incerto con i nerazzurri vogliosi di continuare ad essere competitivi, ma non sarà facile dopo le cessioni eccellenti messe a segno dalla driigenza milanese nelle ultime settimane.