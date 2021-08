L’Inter è pronta a dire addio a un altro calciatore: trovato l’accordo per il suo trasferimento in Portogallo

Calciomercato estivo difficile per l’Inter, che ha dovuto sacrificare diversi calciatori e non solo vista la precaria situazione finanziaria. Il primo a dire addio è stato il tecnico Antonio Conte, che in due anni ha portato i nerazzurri in finale di Europa League e a vincere lo scudetto. Poi sono arrivati quelli altrettanto dolorosi di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, protagonisti della scorsa stagione.

Adesso a salutare sembrerebbe essere Valentino Lazaro, che lo scorso anno ha giocato in prestito al Borussia Moenchengladbach. Per lui sembrerebbe essere arrivato l’accordo per il trasferimento in Portogallo, ma nuovamente in prestito.

Calciomercato Inter, addio Lazaro: accordo col Benfica

Ancora un altro anno lontano dall’Italia e dunque lontano dall’Inter per Valentino Lazaro. Il laterale destro, che può coprire entrambe le fasce, dopo i prestiti al Newcastle e quello al Borussia Moenchengladbach sembrerebbe nuovamente pronto a lasciare la Milano nerazzurra.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Record’ sarebbe stato l’accordo tra Inter e Benfica per il passaggio in Portogallo dell’austriaco classe 1996. Un nuovo prestito che però ha sempre più il sapore di un addio definitivo, visto che per lui sembrerebbe non esserci più futuro nell’Inter.