Dopo l’addio al Barcellona è finalmente arrivata l’ufficialità sul suo futuro: Lionel Messi è un nuovo giocatore del PSG

Due giorni fa abbiamo assistito al doloroso addio di Lionel Messi al Barcellona. Durante la conferenza stampa il fenomeno argentino si è commosso per non aver potuto rinnovare con il club in cui è cresciuto e dopo vent’anni dice addio alla maglia blaugrana. Come pronosticabile il suo futuro sarà in Francia, precisamente al PSG.

Il club parigino ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi condividendo attraverso i suoi canali social un video dove si vedono diversi indizi che riportano alla ‘Pulce’, come i palloni d’oro con sullo sfondo la Torre Eiffel. Inoltre in queste ore il calciatore è già atterrato in terra francese tra l’entusiasmo dei tifosi. Dunque inizia una nuova era del calcio e per la carriera di Lionel Messi.