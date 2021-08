La Juventus fiuta l’occasione in casa Real Madrid e mette gli occhi sul terzino: Ancelotti lo scarica, ma non subito

La Juventus continua a essere vigile sul mercato, cercando di fiutare le occasioni che arrivano dai top club europei. I reparti da rinforzare sono ancora diversi, come il centrocampo e la difesa, e proprio per quest’ultima potrebbe esserci un’occasione dalla Spagna. Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’, in casa Real Madrid potrebbe scoppiare il caso Ferland Mendy.

Il terzino infatti avrebbe chiesto di rivedere il proprio contratto con i ‘Blancos’, con un aumento d’ingaggio. Il club spagnolo però avrebbe rifiutato la proposta del francese, fino ad arrivare a pensare alla sua cessione. A mettere gli occhi sul classe 1995 potrebbe essere proprio la Juventus, ma non da subito.

Calciomercato Juventus, Mendy via dal Real Madrid: possibile erede di Alex Sandro

Le fasce difensive per la Juventus rimangono alcuni dei reparti da rinforzare. I bianconeri potrebbero così sfruttare una situazione ‘conflittuale’ creatasi all’interno del Real Madrid per riuscire ad assicurarsi l’erede di Alex Sandro. Il brasiliano infatti non rappresenta più una grande sicurezza a livello di prestazioni e il prossimo anno si potrebbe pensare anche a una sua cessione, visto il contratto con scadenza nel 2023.

Il suo sostituto potrebbe essere Ferland Mendy, che avrebbe chiesto un ritocco dell’ingaggio al Real Madrid, rifiutato però dalla società, che avrebbe pensato a una sua cessione. L’affare potrebbe però consumarsi tra un anno, quando i bianconeri potranno pensare di vendere Alex Sandro e poi mettere il mirino sul francese.