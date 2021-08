Calciomercato, via dal PSG | Occasione Milan!

Calciomercato: il PSG deve vendere dopo la faraonica campagna acquisti conclusa con Messi. Occasione per il Milan: cifre e dettagli

Sono giorni piuttosto movimentati in sede di calciomercato anche in casa Milan. Nelle ultime ore il club rossonero ha accelerato per l’arrivo di Florenzi dalla Roma, mentre un’altra priorità in entrata resta l’esterno d’attacco. I sogni sono Ziyech e Isco, difficilmente raggiungibili però per costi. Nel frattempo si sblocca l’uscita di Castillejo: lo spagnolo avrebbe raggiunto un accordo con il Getafe e sarebbe ad un passo dall’addio ai rossoneri. Una cessione che potrebbe presto sbloccare l’arrivo del nuovo esterno. Ecco il nome in casa PSG: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Milan, Diogo Dalot più lontano: la situazione con il Manchester United

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, possibile affare col Barcellona | Tutti i dettagli

Calciomercato Milan, occasione Sarabia | Tutte le cifre e i dettagli

La faraonica campagna acquisti del PSG è con ogni probabilità conclusa con il clamoroso arrivo di Lionel Messi, che è stato presentato questa mattina. Il club parigino ha ora necessità di vendere e sfoltire l’ampissima rosa a disposizione di Pochettino. In questo senso, uno dei nomi in uscita è quello di Sarabia, che è reduce dal buon Europeo disputato con la Spagna. L’esterno è ovviamente chiuso da Messi, Mbappé, Di Maria e Neymar e cerca maggiore spazio ed un ruolo da protagonista altrove. Il suo contratto con il Paris Saint-Germain è in scadenza nel 2024 per una valutazione di circa 20-25 milioni di euro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, concorrenza alla Lazio | Ha chiesto la cessione

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo Correa | Deadline fissata: Sarri nervoso

La necessità di vendere potrebbe inoltre alleggerire la richiesta della società parigina: un eventuale affare vantaggioso per il Milan rispetto ai più complicati Ziyech e Isco. Sono insomma giorni decisivi in casa rossonera anche sul fronte esterno d’attacco. Vi terremo aggiornati.