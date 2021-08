L’Atletico Mdrid potrebbe rovinare i piani delle italiane dul calciomercato. Starebbe per presentare un’offerta per un bomber nel mirino di Juventus e Inter.

Il calciomercato potrebbe essere scosso da una nuova maxi offerta in arrivo in Italia dall’estero. Dopo il Chelsea, che ha convinto l’Inter a lasciar partire Romelu Lukaku per una cifra vicina ai 115 milioni di euro, è la volta dell’Atletico Madrid. I Colchoneros, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbero infatti pronti a presentare un’offerta alla Fiorentina per portare in Spagna il gioiello di casa Viola.

Calciomercato, offerta da 50 milioni in arrivo per Vlahovic

Dusan Vlahovic sarebbe il prescelto da Diego Simeone per giocare in coppia con Luis Suarez. Per convincere il club toscano a privarsene, sarebbe in arrivo una proposta da 50 milioni di euro. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2023 e le trattative per il rinnovo non sono ancora decollate. La Fiorentina nei prossimi giorni dovrà decidere se accettare offerte per l’attaccante ventunenne o provare a strappare un accordo col serbo per il prolungamento.

Molto interessate agli sviluppi della vicenda sono Juventus e Inter, con i nerazzurri che vedono in Vlahovic l’erede ideale di Lukaku. Se la Viola dovesse accettare i milioni in arrivo da Madrid, per le italiane si profilerebbe una amara delusione.