Dopo le offerte irrinunciabili per Hakimi e Lukaku ecco anche quella per Lautaro. Si fa avanti il club dalla Premier

Dopo la vittoria dello scudetto per l’Inter è iniziato un percorso di ridimensionamento a causa di un deficit economico. Due dei migliori protagonisti della passata stagione, Achraf Hakimi e Romelu Lukaku hanno già salutato (per il belga si attende ormai soltanto l’annuncio dal Chelsea), mentre per altri potrebbero ancora arrivare importanti offerte alle quali sarebbe difficile dire no. Un altro grande protagonista del club nerazzurro è Lautaro Martinez, reduce dl trionfo in Copa America con la sua Argentina. Anche il ‘Toro’ potrebbe ricevere una clamorosa offerta che lo porterebbe lontano dal club di Milano. Stando a quanto rivelato da Eurosport, infatti, il ventitreenne sarebbe interessato ad un trasferimento, con un’offerta shock in arrivo dalla Premier League.

Inter, Arsenal su Lautaro: pronto un ingaggio da paura

Pronto a fiondarsi sull’argentino sarebbe l’Arsenal. I ‘Gunners’, che non avrebbero ancora avviato contatti e non avrebbero presentato alcuna offerta ufficiale all’Inter, avrebbero però fatto sapere di essere intenzionati a dare un ricco stipendio all’attaccante, pari a 275 mila sterline a settimana. Si tratta di 14,5 milioni di sterline l’anno, ovvero circa 17 milioni di euro. Un ingaggio monstre, che farebbe vacillare chiunque e che potrebbe così mettere a dura prova la fedeltà di un altro pilastro della formazione nerazzurra.

Simone Inzaghi potrebbe così perdere un altro big dell’organico. Dalla Premier Leauge l’Arsenal sembrerebbe avere intenzioni serie, con un ricco ingaggio per portare via da Milan Lautaro Martinez.