Pagliuca critica Lukaku: “I tifosi dovrebbero avercela con lui”

Gianluca Pagliuca, ex portiere dell’Inter, ha parlato anche della scelta di Romelu Lukaku di lasciare la Beneamata in questa sessione estiva di calciomercato: le sue parole

E’ vera e propria rivoluzione in casa Inter dopo la vittoria dello scudetto sotto la guida tecnica di Antonio Conte. Al posto del tecnico leccese è arrivato Simone Inzaghi, ex allenatore della Lazio, ed anche le pedine in mezzo al campo sono decisamente cambiate. Achraf Hakimi, esterno destro arrivato dal Real Madrid di Florentino Perez, ha scelto il PSG mentre Romelu Lukaku, centravanti belga, un po’ a sorpresa ha lasciato la Beneamata per approdare al Chelsea di Thomas Tuchel. Non solo, c’è stata anche la sfortunata vicenda di Christian Eriksen, mezz’ala che potrebbe non vestire più la maglia dell’Inter a causa del problema cardiaco avuto durante la prima gara della sua Danimarca ad Euro 2020.

Tornando però proprio alla cessione di Romelu Lukaku, molti ex giocatori e giornalisti si sono espressi sull’operazione, tutti con una sfumatura differente. Nelle ultime ore ha parlato anche Gianluca Pagliuca, ex estremo difensore dell’Inter e del Bologna, che ha espresso il suo pensiero sull’approdo dell’ex giocatore dell’Everton al Chelsea campione d’Europa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo Correa | Deadline fissata: Sarri nervoso

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Maldini scatenato | Clamorosa idea dalla Juventus!

Calciomercato Inter, Pagliuca critica la scelta di Lukaku

Intervistato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, Gianluca Pagliuca, ex portiere della Beneamata con la quale ha vinto la Coppa UEFA nel 1998, ha detto la sua sulla partenza di Romelu Lukaku al Chelsea: “Ha parlato forse un po’ troppo in passato. Abbiamo sentito tanti proclami del calciatore sul restare all’Inter. Appena è arrivata una squadra a raddoppiargli lo stipendio la reazione è stata netta: ‘Saluti e grazie'”.

Pagliuca ha poi proseguito: “In un certo senso i tifosi dovrebbero più avercela con Lukaku che con la società. Ripeto, 115 milioni sono irrinunciabili“.