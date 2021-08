Il calciomercato della Juventus potrebbe subire un’accelerata in questo week end. Si discuterà per il rinnovo di Dybala e con il Sassuolo per Locatelli. Intanto il City prova a imbastire uno scambio con i bianconeri.

La Juventus, a dieci giorni dall’inizio del campionato, deve ancora definire le trattative di calciomercato più importanti. Dal rinnovo di Paulo Dybala, all’incontro con il Sassuolo per Manuel Locatelli, potrebbe essere questo il fine settimana decisivo per imprimere un’accelerata. Spettatore interessato a conoscere come procederanno i dialoghi con l’entourage dell’argentino, è il Manchester City. Il club allenato da Pep Guardiola sarebbe infatti sulle tracce del numero dieci bianconero.

Calciomercato Juventus, il City propone Silva per Dybala

Dopo l’acquisto di Jack Grealish, infatti, il City ha bisogno di sfoltire la rosa dei tanti fantasisti che ha in gruppo. È stato inserito nella lista dei cedibili Bernardo Silva, però il giocatore ha rifiutato l’Arsenal perchè vuole giocare in Champions League.

L’idea della società inglese sarebbe quella di proporre uno scambio alla Juventus che veda al centro Dybala e il portoghese. Il valore dei due giocatori sarebbe valutato intorno ai 60\70 milioni di euro. La Juve, dal canto suo, sarebbe invece intenzionata a rinnovare il contratto della Joya e filtra ottimismo in questo senso per l’incontro che si terrà a Ferragosto con il procuratore dell’argentino. Dovesse filare liscia la trattativa, per il City non ci sarebbe alcun margine.