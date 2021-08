Ancora un affare saltato per la Juventus: visite mediche ad un passo in Premier League, l’annuncio a breve. Addio Serie A, bianconeri beffati

Continua il lavoro della Juventus in vista della prossima stagione. Il club bianconero è sempre molto attivo sul fronte calciomercato, ma è in arrivo una beffa con il giocatore ad un passo dal trasferimento in Premier League. Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, è sempre più vicino dal suo addio al club viola. Nelle ultime ore ha rilanciato proprio il West Ham dopo una lunga trattativa. L’affare si farà nei prossimi giorni con l’annuncio previsto prima di Ferragosto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Maldini scatenato | Clamorosa idea dalla Juventus!

Calciomercato Juventus, Milenkovic verso il West Ham

Milenkovic sarà così il nuovo centrale difensivo del West Ham con il trasferimento del classe 1997: il club inglese ha alzato l’offerta arrivando fino a 16 milioni. C’è distanza di un milione soltanto, ma la trattativa andrà a buon fine. L’annuncio è previsto per fine settimana con la Juventus beffata: i bianconeri avevano sondato il serbo per rinforzare il reparto difensivo di Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta per il colpaccio | Decisione presa

La Juventus dovrà così virare su altri obiettivi di mercato per regalare allo stesso allenatore livornese innesti di qualità. Dopo la sconfitta in amichevole contro il Barcellona, la società torinese è al lavoro per arrivare così ad elementi di spessore. In difesa c’è bisogno di un rinforzo dopo l’addio di Demiral, trasferitosi negli ultimi giorni all’Atalanta per sostituire il partente Romero.

Milenkovic firmerà il suo nuovo contratto con il West Ham: la Juventus l’ha monitorato a lungo prima del suo passaggio ormai imminente in Premier League.