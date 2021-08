Il Milan studia le mosse sul calciomercato per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. I rossoneri preparano il colpo in Francia: la trattativa è ai dettagli

Il Milan va a caccia di un colpo che potrebbe rivelarsi importante nelle gerarchie di Stefano Pioli. Il club rossonero lavora per centrare il nome giusto per il suo centrocampo e potrebbe averlo trovato in Francia. Yacine Adli rappresenta, infatti, un profilo importante e dal grande futuro che presto potrebbe arrivare in Italia. Stiamo parlando di un centrocampista classe 2000 che ha messo in evidenza tutte le sue doti con la maglia del Bordeaux.

Un profilo che da tempo viene seguito da Paolo Maldini e in tipico stile Milan, che potrebbe essere ben valorizzato dal 4-2-3-1 rossonero. L’operazione avanza bene e la trattativa è ormai decollata. Il calciatore, infatti, dopo diverse settimane di accostamenti, è sempre più vicino al Milan. Di seguito le ultime novità sull’operazione.

Calciomercato Milan, colpo Adli a centrocampo: operazione ai dettagli

Il futuro di Adli si tinge sempre più di rossonero. La trattativa tra il Milan e il Bordeaux potrebbe chiudersi in tempi brevi, come riporta ‘Il Corriere dello Sport’. Maldini va all’attacco e tenta l’affondo per il trequartista che per caratteristiche sarebbe ideale nello scacchiere di Stefano Pioli. L’accordo fra club potrebbe essere trovato per una cifra di 12 milioni di euro.