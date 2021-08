L’Inter continua a lavorare sul futuro e spunta un argomento clamoroso nella discussione di ieri tra Inter e Mino Raiola

Non è un calciomercato semplice quello vissuto dall’Inter, che da giugno scorso ha iniziato a perdere pezzi importanti della propria rosa. Prima c’è stato l’addio di Achraf Hakimi che sembrava essere l’ultimo, ma in queste ore è arrivato anche quello a sorpresa di Romelu Lukaku che si è trasferito al Chelsea per ben 115 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via libera per Haaland! Tutti i dettagli

Ieri intanto la società ha incontrato Mino Raiola, agente del neo acquisto nerazzurro Dumfries ma non solo. Tra le parti infatti ci sarebbe stata una discussione anche riguardo Paul Pogba, che l’anno prossimo potrà salutare il Manchester United a parametro zero ma un suo eventuale approdo in nerazzurro appare comunque molto difficile.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio Juventus | C’è il sorpasso

Calciomercato Inter, incontro con Raiola: si parla anche di Pogba

Nonostante Paul Pogba possa liberarsi a parametro zero a giugno prossimo, resta comunque l’ostacolo ingaggio che lo rende quasi impossibile per l’Inter. Il francese infatti guadagna poco meno di 18 milioni all’anno e per questo servirebbe un grosso sacrificio da parte sua per approdare in Serie A. Su di lui resta vivo l’interesse della Juventus che da diversi anni sogna il ritorno per sistemare il proprio centrocampo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, intreccio con il City | Rifiuto e scambio

C’è però da battere anche la concorrenza di due colossi come Real Madrid e soprattutto Paris Saint-Germain per cui sarà tutt’altro che semplice.