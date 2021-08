Fabio Paratici, dirigente del Tottenham, potrebbe puntare tutto su Duvan Zapata, centravanti colombiano ed obiettivo di calciomercato dell’Inter di Beppe Marotta

Si infiamma in questo mese di agosto il calciomercato delle grandi squadre del campionato italiano di Serie A. Mentre la nuova Juventus di Massimiliano Allegri lavora per rinforzare il centrocampo – nel mirino ci sono Miralem Pjanic e Manuel Locatelli – l’Inter di Simone Inzaghi è a caccia di un altro attaccante oltre ad Edin Dzeko per sopperire alla partenza di Romelu Lukaku, centravanti belga approdato al Chelsea di Thomas Tuchel. I nerazzurri hanno messo nel mirino Duvan Zapata, bomber dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, per il quale sono necessari almeno 45/50 milioni di euro.

Una cifra decisamente elevata che fa riflettere i dirigenti della Beneamata anche su altri nomi. Sul taccuino di Beppe Marotta restano infatti i profili di Joaquin Correa, seconda punta della Lazio di Maurizio Sarri, e non solo. Il nome di Zapata è però il preferito per caratteristiche, ma attenzione ad un grande club estero sulle sue tracce.

Calciomercato Inter, Paratici punta Zapata | I dettagli

Il grande club estero sarebbe il Tottenham di Fabio Paratici. Gli Spurs infatti sono alle prese con la possibile partenza di Harry Kane, bomber della nazionale inglese. In caso di partenza dell’attaccante britannico, il club londinese dovrebbe incassare una cifra vicina ai 180 milioni di euro che consentirebbe a Paratici di partire all’assalto di Duvan Zapata in quello che potrebbe essere un vero e proprio sgambetto nei confronti dell’Inter di Beppe Marotta.

Nell’ultima stagione con la maglia dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, Duvan Zapata, attaccante anche della nazionale colombiana, ha collezionato 15 reti e 10 assist in 37 gettoni nel campionato italiano di Serie A. Buono anche il bottino europeo dell’ex bomber di Napoli e Sampdoria con 3 gol e 2 assistenze in 8 presenze.