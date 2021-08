Calciomercato Juventus, via libera per Haaland | La data

Calciomercato Juventus: possibile via libera per Haaland per la successione di Cristiano Ronaldo. La data e tutti i dettagli

Si è infiammato improvvisamente il calciomercato estivo anche sul fronte attaccanti. Lukaku passa al Chelsea per oltre 115 milioni, mentre il colpo dell’estate è Messi al Paris Saint-Germain a parametro zero. Due trasferimenti che hanno già scatenato un importante effetto domino: Dzeko sarà un nuovo giocatore dell’Inter, che cerca anche un altro centravanti. In casa PSG, invece, a far parlare del suo futuro è Kylian Mbappé. La stella francese è il primissimo obiettivo di Florentino Perez e l’arrivo di Messi sotto la Torre Eiffel potrebbe agevolare il suo passaggio al Real Madrid. Il campione del mondo in carica è ancora in scadenza di contratto nel 2022. L’altro grande oggetto del desiderio dei ‘Blancos’ è invece Erling Haaland, che anche la Juventus sogna di portare a Torino per la successione di Cristiano Ronaldo. Ecco il possibile intreccio che potrebbe riguardare anche i bianconeri. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Haaland l’erede di Cristiano Ronaldo | La data

Negli ultimi giorni, in seguito all’approdo di Messi al PSG, si è tornato a parlare con insistenza del possibile addio di Mbappé. Il contratto del francese scadrà al termine della prossima stagione e su di lui c’è sempre forte il Real Madrid. Florentino Perez lavora ormai da tempo per portare la stella in Spagna: un eventuale arrivo che chiuderebbe le porto ad Haaland. Ma non solo. Anche Lukaku al Chelsea fa infatti cadere un’altra pretendente per il norvegese. Nel 2022 la Juve, dopo aver salutato Ronaldo, potrebbe avere la strada spianata per arrivare all’attaccante norvegese.

Il club bianconero potrebbe così siglare un pre-accordo con Mino Raiola, agente del calciatore, con il quale la società è sempre in ottimi rapporti. Occhi puntati, dunque, anche sul sogno Haaland in casa Juventus. “Dovremo prendere il prossimo Ronaldo ma all’età di 25 anni”, aveva dichiarato Andrea Agnelli dopo l’arrivo di CR7.