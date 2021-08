Il Napoli riflette sul possibile sostituto di Lorenzo Insigne, il cui futuro è in bilico: scambio in Serie A, battute Juventus e Roma

Insigne sarà ancora un giocatore del Napoli? Questa domanda non smette di attanagliare la mente dei tifosi azzurri. Il capitano partenopeo ha il contratto in scadenza giugno 2022, ma il rinnovo è tutt’altro che certo in sede di calciomercato. Nonostante ci sia stata l’occasione di parlarsi durante il ritiro della squadra a Castel di Sangro, l’attaccante non ha ancora mai avuto un confronto diretto con il presidente De Laurentiis. Lo stesso dicasi anche per il suo procuratore Vincenzo Pisacane, che fino ad ora si è confrontato solo con il direttore sportivo Giuntoli.

Silenzio assoluto, che inevitabilmente aumenta le probabilità di una separazione tra le parti. Non è da escludere a questo punto, se dovesse arrivare un’offerta congrua, il saluto già in questa sessione estiva, per evitare la perdita a parametro zero. Il costo del cartellino del classe ’91 – accostato all’Inter di Inzaghi – si aggira attorno ai 40 milioni di euro. La società, dal canto suo, starebbe monitorando possibili occasioni per il sostituto e, in questo senso, piace molto il gioiello della Sampdoria Mikkel Damsgaard. Occhio al possibile scambio.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, via libera per Haaland! Tutti i dettagli

Calciomercato Napoli, Damsgaard per il dopo Insigne: ‘beffate’ Juventus e Roma

Il Napoli pensa a Damsgaard per il dopo Insigne. In caso di addio del capitano, gli azzurri potrebbero tentare di proporre uno scambio alla Sampdoria, con Ferrero che vorrebbe sui 30-35 milioni per lasciar partire il classe 2000. Possibile un inserimento nella trattativa di Petagna, oltre a una sostanziosa parte cash. La punta ha una valutazione intorno ai 15-18 milioni di euro.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, incontro con Raiola | Spunta un nome choc!

Una mossa che potrebbe anticipare la forte concorrenza di Juventus e Roma. Bianconeri e giallorossi, infatti, sono da tempo interessati al danese, anche se al momento più defilate. Attenzione al Napoli per Damsgaard.