Il Milan ha raggiunto l’accordo per un nuovo colpo a centrocampo: il giocatore può arrivare subito ma solo a una condizione

Il Milan è molto attivo sul calciomercato e cerca nuovi colpi da sfruttare per la prossima stagione. I rossoneri sono tornati in Champions League sette anni dopo l’ultima volta e stanno lavorando per rinforzare la propria rosa e fare una formazione all’altezza degli obiettivi, anche per raggiungere il secondo anno di fila almeno il quarto posto. È in arrivo intanto un nuovo colpo per il centrocampo: si tratta di Florian Grillitsch.

Calciomercato Milan, preaccordo per Grillitsch: può arrivare subito ad una condizione

Il classe 1995 è di proprietà dell’Hoffenheim ma ha un contratto in scadenza nel 2022. C’è già un preaccordo tra la società e il calciatore per l’approdo a parametro zero nella prossima estate. Il Milan però potrebbe anche pensare di anticipare il suo ingresso: qualora il Bordeaux non dovesse fare sconti per Yacine Adli, infatti, la società potrebbe pensare di portare subito a Milano Grillitsch.

Quest’ultimo è principalmente un mediano ma è in grado di giocare anche come mezzala o eventualmente come difensore centrale.