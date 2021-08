Calciomercato Milan e Roma, addio al colpo | Va al Bayern Monaco

Milan e Roma stanno per dire addio a un obiettivo per il centrocampo: resta in Germania e va al Bayern Monaco

Milan e Roma sono alla ricerca di nuovi colpi per rinforzare il centrocampo. Stefano Pioli dovrà fare a meno di Kessie per un infortunio muscolare e già da prima aveva bisogno di giocatori. Discorso simile per José Mourinho, che vuole il partner giusto per Veretout, affermatosi come uno dei migliori della Serie A nonostante i problemi fisici. E per diverso tempo il profilo seguito è stato Marcel Sabitzer, ma le cose stanno prendendo una piega del tutto diversa visto l’interesse del Bayern Monaco.

Milan e Roma, Sabitzer al Bayern Monaco

Il Bayern Monaco ha già un accordo per l’arrivo di Marcel Sabitzer dal Lipsia, in scadenza nel 2022. Un accordo che non è arrivato ancora con il club della Red Bull, perché non può sborsare i 20 milioni richiesti. E dunque i bavaresi dovranno effettuare delle cessioni. Milan e Roma dovranno quindi mettersi l’anima in pace, visto che Sabitzer probabilmente farà il naturale percorso dei giocatori forti della Bundesliga: l’arrivo al Bayern Monaco. Ecco perché Maldini e Mourinho punteranno su altri profili.