Radja Nainggolan sarebbe ad un passo da una nuova avventura all’estero: addio alla Serie A con un nuovo progetto interessante, Cagliari bruciato

Radja Nainggolan è pronto per una nuova avventura all’estero. Dopo la rescissione contrattuale con l’Inter, il centrocampista belga potrebbe pensare ad una nuova esperienza suggestiva. Sulle sue tracce c’è stato il Besiktas, ma ha ricevuto anche molte offerte dall’Italia e dal Medio Oriente. Come svelato dal portale “Gva” l’Anversa ha eguagliato l’offerta del Besiktas: così il club belga ha spinto molto forte nelle ultime con il giocatore che arriverebbe a guadagnare più di 4 milioni di euro.

Calciomercato, Nainggolan ad un passo dall’Anversa

Nella giornata di oggi per il centrocampista belga è previsto un volo diretto in direzione Anversa. Nainggolan dirà così addio alla Serie A per una nuova avventura suggestiva della sua carriera. Il Cagliari aveva provato ancora una volta a riportarlo a casa, ma alla fine non è arrivato alcun accordo con il club nerazzurro. Così c’è stata la rescissione consensuale con la società milanese liberandosi dal legame contrattuale con il top club di Serie A. La firma è prevista nelle prossime ore con l’Anversa che ha superato le sirene di mercato provenienti dalla Turchia.

Nainggolan vorrebbe così tornare a splendere di luce propria dopo una stagione non troppo entusiasmante con la salvezza arrivata in extremis con la maglia del Cagliari. Addio alla Serie A per il centrocampista belga pronto così a rimettersi in gioco con la maglia dell’Anversa.