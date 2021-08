Calciomercato, subito esonerato | Ritorno di Conte!

Antonio Conte potrebbe ritornare in Premier League: l’Arsenal ieri ha perso all’esordio in campionato, i dettagli

Antonio Conte non ha ancora trovato panchina dopo la rescissione di contratto con l’Inter. I progetti non coincidevano con quelli del club nerazzurro, che ha ridimensionato la squadra cedendo Hakimi e Lukaku e ingaggiando Simone Inzaghi. Conte quindi è attualmente svincolato, e aspetta una chiamata per riaprire un nuovo ciclo vincente, magari all’estero. In Premier League con il Chelsea ha fatto molto bene e si è guadagnato anche lì lo status di allenatore top. E l’Arsenal potrebbe ripartire proprio da lui.

Arsenal, Arteta out: c’è Conte

L’Arsenal ieri ha perso la prima partita all’esordio stagionale, in casa del Brentford per 2-0. Tante le defezioni per Mikel Arteta, soprattutto in attacco. Out Lacazette e Aubameyang. Poco ha potuto fare il neoacquisto Ben White -arrivato dal Brighton per 50 milioni di euro-. E su Twitter impazza l’hashtag ‘Arteta Out‘. I Gunners vogliono un nuovo allenatore e secondo ‘Indykalia News‘ sarà Antonio Conte. Una suggestione che potrebbe diventare sempre più concreta nei prossimi giorni.