L’Inter si sta muovendo sul calciomercato per rinnovare il reparto avanzato dopo la partenza di Lukaku. Arrivato Dzeko, ci sarà la svolta dopo per portare in nerazzurro un altro obiettivo.

Per rimpiazzare Romelu Lukaku, non sarà sufficiente l’approdo di Dzeko in nerazzurro. La dirigenza dell’Inter si sta muovendo sul calciomercato per mettere a segno un altro colpo che consenta di integrare il pacchetto offensivo di giocatori a disposizione di Simone Inzaghi. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, in particolare, starebbero sferrando l’offensiva decisiva per convincere la Lazio a cedere Joaquin Correa, vero e proprio pallino del tecnico piacentino.

Calciomercato Inter, si avvicina il momento di Correa

Come riporta Il Messaggero, il calciatore argentino sarebbe ormai proiettato verso la nuova avventura a Milano e anche la società biancoceleste sarebbe ormai entrata nell’ordine delle idee di abbassare le pretese per il giocatore. Sarebbe intorno ai 30 milioni di euro più bonus la cifra necessaria per chiudere la trattativa.

Il presidente Claudio Lotito era partito da una richiesta di 40 milioni, ma la volontà di Correa di lasciare Roma destinazione Appiano Gentile lo avrebbe convinto a cedere qualche milione piuttosto che tenere un calciatore scontento in rosa. I sondaggi ricevuti da squadre di Premier League, infatti, non entusiasmerebbero El Tucu. L’operazione dovrebbe concretizzarsi nei primissimi giorni dopo Ferragosto, già lunedì potrebbe essere la giornata buona.