Calciomercato Inter, scambio per Insigne | Contatti con l'agente

L’Inter lavora al colpo Lorenzo Insigne in sede di calciomercato. I nerazzurri potrebbero veder decollare l’operazione attraverso un interessante scambio con il Napoli

Il calciomercato dell’Inter è arrivato a una svolta importante con l’addio di Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha salutato i colori nerazzurri, cedendo alla corte del Chelsea, ma ora è la Beneamata a dover reinvestire, per quanto possibile, sul mercato, alla ricerca di soluzioni importanti per la propria rosa. In tal senso, uno dei nomi di cui più si parla nelle ultime ore è quello di Lorenzo Insigne.

L’attaccante del Napoli e della Nazionale italiana è a un bivio con la società partenopea: in scadenza di contratto nel 2022, il rinnovo, che non è mai stato messo in discussione prima d’ora, sembra ora invece molto difficile, perché tra le parti c’è molta distanza. E quindi l’Inter, che non disdegnerebbe affatto l’arrivo dell’esterno campione d’Europa. Resta, però, la distanza tra i nerazzurri e il Napoli sulla valutazione del calciatore. I milanesi, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, si spingono al massimo a 15 milioni di euro, De Laurentiis ne chiede 30. Per questo, uno scambio potrebbe essere la soluzione giusta per concludere l’affare.

Calciomercato Inter, scambio per Insigne: il centrocampista in ottica Napoli

Se Insigne resta caldo nel mirino dell’Inter, il percorso opposto potrebbe essere tracciato da un centrocampista. Si tratta di Roberto Gagliardini. Il mediano ex Atalanta potrebbe essere molto utile a Luciano Spalletti nel suo 4-2-3-1. Infatti, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, ci sarebbero già stati dei contatti con l’agente del centrocampista per portarlo in Campania. Il colpo potrebbe intrecciarsi con l’arrivo di Lorenzo Insigne a Milano: lo scambio potrebbe essere la soluzione giusta per far decollare l’affare legato all’esterno d’attacco.