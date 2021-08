Le ultime di calciomercato Inter hanno come protagonista Mino Raiola ma soprattutto un big nerazzurro. I dettagli

Cosa può succedere all’Inter da qui al 31 agosto? Che un altro big possa andare via, di fronte all’ennesima offerta irrinunciabile. Tolto Lautaro Martinez, vicino al rinnovo e peraltro out fino almeno alla seconda giornata col Verona, crescono le quotazioni di Stefan de Vrij. In tal senso importante se non di più può essere stato l’incontro a cena di giovedì sera tra Mino Raiola e Piero Ausilio in quel di Milano. Incontro che ha fatto seguito allo sbarco nel capoluogo lombardo di Denzel Dumfries, laterale olandese strappato al Psv per 15 milioni grazie anche alla mediazione del potente agente, rappresentante del classe ’96 chiamato a raccogliere la pesante eredità di Hakimi.

Nella cena tra Raiola e il Ds interista argomento di discussione potrebbe essere stato Moise Kean, che il buon Mino sta cercando in tutti i modi di piazzare lontano dall’Everton (e l’Inter deve ancora prendere un’altra punta), ma per l’appunto il centrale classe ’92 che ha diverse richieste in Premier. Preso a zero nel 2018, de Vrij farebbe fare una sostanziosa plusvalenza partendo dal presupposto che l’Inter è disposto a privarsene per 35-40 milioni. Avuto il via libera nerazzurro, spetta ora a Raiola portare a termine l’affare. Leicester, lo stesso Everton e il Tottenham di Paratici possono farsi avanti a breve.

Simone Inzaghi non vuole che venga toccato il super terzetto difensivo, ma in caso di addio di de Vrij potrebbe spingere affinché venga sostituito col suo pupillo, Francesco Acerbi.

Calciomercato Inter, Acerbi se parte de Vrij: le cifre

Il 33enne verrebbe impiegato sul centro-sinistra, con Bastoni spostato al centro della linea a tre. In scadenza nel 2023 con la Lazio, l’ex difensore del Milan ha una valutazione di 18 milioni di euro.

A.R.