Il Napoli si prepara all’idea di poter perdere Lorenzo Insigne e il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Italia: Inter beffata

Il futuro di Lorenzo Insigne continua a essere pieno di punti interrogativi. Non ci sono certezze infatti sul suo futuro con la maglia del Napoli, poiché il suo contratto scadrà nel 2022 e per ora sembrerebbe essere abbastanza fredda la pista che porterebbe al prolungamento contrattuale e nei giorni scorsi anche il capitano partenopeo ha rivelato la possibilità di lasciare Napoli.

Nel frattempo sulle sue tracce continua a esserci il forte interessamento dell’Inter, che da tempo lo osserva con interesse. A rovinare i piani interisti però potrebbe essere l’Atletico Madrid. I campioni di Spagna infatti sembrerebbero essere pronti a inserirsi nella corsa proponendo uno scambio al Napoli.

Calciomercato Napoli, scambio Kondogbia-Insigne: Simeone beffa l’Inter

Lorenzo Insigne potrebbe lasciare il Napoli visti i tanti intoppi sulla questione rinnovo e un contrato che scadrà nel 2022. Il calciatore partenopeo però potrebbe addirittura lasciare l’Italia, facendo rimanere beffata anche l’Inter, che continua a preparare un possibile assalto.

Sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Atletico Madrid, che sembrerebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Geoffrey Kondogbia, centrocampista ex Inter che percepisce un ingaggio di 3 milioni di euro. Per il Napoli potrebbe essere una contropartita gradita sia per il ruolo che ricopre e le caratteristiche, sia per il fatto che abbasserebbe il monte ingaggi rispetto ai 4,5 percepiti da Insigne.