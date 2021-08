Calciomercato Inter, il futuro di un big della rosa di Inzaghi è in bilico: possibile addio a parametro zero, ‘sgarbo’ di Simeone

Sono ore caldissime quelle del calciomercato dell‘Inter. Dopo aver detto addio a Lukaku, i nerazzurri si sono assicurati le prestazioni sportive di Edin Dzeko. Il bosniaco ha salutato la Roma dopo ben 6 stagioni nella capitale ed è pronto ad unirsi al gruppo di Simone Inzaghi. Il ‘Cigno di Sarajevo’, però, non sarà l’unico nome nuovo per l’attacco. L’intenzione è di prendere un’altra punta e la priorità del mister resta Duvan Zapata. Ma, al momento, l’affare è in stand-by, perché l’Atalanta non ha ancora in mano il sostituto. Si era parlato di Abraham del Chelsea come possibile opzione, ma il talento inglese ha rifiutato la ‘Dea’ e sta trattando con i giallorossi.

Marotta, nel frattempo, ha chiuso la questione post Hakimi. Il consistente buco lasciato dall’esterno marocchino – approdato al PSG – sarà occupato da Denzel Dumfries. L’olandese, autore per giunta di un buon Europeo, garantisce potenza e bonus e rappresenta certamente un ottimo profilo. Raccoglie un’eredità pesante seppur breve, ma i tifosi sono rimasti soddisfatti e ripongono in lui non poche speranze. In uscita, intanto, restano ancora dei grattacapi, su tutti il futuro di Brozovic.

Calciomercato Inter, allarme Brozovic: addio a zero nel 2022

Situazione intricata quella del rinnovo di Brozovic. Il croato è in scadenza di contratto giugno 2022 e l’Inter pare stia riscontrando più difficoltà del previsto. Il prolungamento, perciò, è tutt’altro che scontato e aumentano inevitabilmente le voci su un possibile addio. A tal proposito, il profilo del classe ’92 piace molto all’Atletico Madrid di Simeone. Proprio l’allenatore argentino potrebbe mettere in atto un vero e proprio ‘sgarbo’ al suo ex club, prelevando il prossimo anno il cartellino del regista a parametro zero in caso di mancato accordo.

Una perdita che la ‘Beneamata’ cercherà di evitare in ogni modo, soprattutto tenendo conto delle difficoltà economiche che hanno costretto i lombardi a rinunciare nell’ordine a Conte, Hakimi e Lukaku. Occhio a Brozovic-Atletico Madrid nel 2022.