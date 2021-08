Calciomercato Inter, offensiva per Correa

L’Inter torna alla carica per acquistare Joaquin Correa. I nerazzurri sarebbero disposti a mettere sul piatto anche il cartellino di un calciatore .

Dopo aver ceduto Romelu Lukaku al Chelsea e aver acquistato Edin Dzeko dalla Roma, l’Inter ha ancora intenzione di muoversi sul calciomercato per prendere un altro attaccante che possa integrare il pacchetto offensivo nerazzurro. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno valutando tutte le possibilità, ma c’è un calciatore che risponde più di altri alle caratteristiche richieste dal tecnico Simone Inzaghi: Joaquin Correa. Da tempo ci sono contatti tra l’Inter e la Lazio per cercare di trovare un accordo che consenta di far approdare El Tucu a Milano.

Calciomercato Inter, 20 milioni e Sensi per arrivare a Correa

Per chiudere la trattativa in settimana, i nerazzurri sarebbero disposti a rilanciare nelle prossime ore. L’intenzione sarebbe quella di offrire il cartellino di Stefano Sensi come contropartita, oltre a un conguaglio economico intorno ai 20 milioni di euro. Il centrocampista sarebbe un ottimo elemento per completare il centrocampo a disposizione di Maurizio Sarri e questa offerta potrebbe convincere Claudio Lotito a cedere il calciatore.

La volontà di Correa è quella di raggiungere Inzaghi all’Inter e sembrerebbe che i biancocelesti siano ormai entrati nell’ordine di idee di doversi privare dell’argentino. Questa potrebbe essere, quindi, l’offensiva decisiva per far cadere definitivamente le resistenze di Lotito e Igli Tare.