Non si arrende la Premier League che torna a lanciare l’assalto a Lautaro Martinez: offerte due contropartite più soldi all’Inter

L’Inter ha perso diversi top player in questa sessione estiva di calciomercato, a causa dei problemi finanziari attuali del club. Sia Achraf Hakimi che Romelu Lukaku, due protagonisti della corsa scudetto, hanno lasciato il club, oltre al precedente addio di Antonio Conte.

Nel frattempo dalla Premier League continua ad arrivare l’assalto all’ennesimo top player nerazzurro, ovvero Lautaro Martinez. Sulle tracce dell’argentino c’è ancora l’Arsenal, che potrebbe mettere sul piatto due contropartite più 35 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Arsenal su Lautato: Aubameyang e Torreira sul piatto

La difficoltà a livello finanziario dell’Inter porta i top club europei a continuare a mettere gli occhi tra le fila nerazzurre. In particolare continua a insistere per Lautaro Martinez l’Arsenal, che da tempo ha puntato l’argentino. I ‘Gunners’ sembrerebbero disposti a mettere sul piatto ben due contropartite più 35 milioni di euro per arrivare a ‘El Toro’.

La prima contropartita sarebbe un grande bomber come Pierre-Emerick Aubameyang, mentre l’altra sarebbe Lucas Torreira, centrocampista chiuso all’Arsenal e che conosce bene la Serie A. L’offerta però per quanto allettante verrebbe rifiutata dall’Inter per una questione di ingaggi. Infatti l’ingaggio di 13 milioni di steriline percepito dal bomber gabonese sarebbe troppo alto per i nerazzurri, visto che andrebbero ad aggiungersi ai 4 milioni percepiti da Torreira.