La Juventus è concentrata sul calciomercato per chiudere la trattativa che porti un centrocampista a Torino. Intanto, dal Napoli arriva ai bianconeri una proposta di scambio di difensori.

I dirigenti della Juventus sono al lavoro in queste ore per tentare di chiudere l’accordo con il Sassuolo per portare in bianconero Manuel Locatelli. Il calciomercato della Vecchia Signora ruota molto intorno alla ricerca del centrocampista in grado di far fare il salto di qualità al reparto nevralgico a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Non sembra particolarmente coperto, però, anche il pacchetto difensivo della squadra. Dopo la partenza di Merih Demiral, i centrali sono quattro e il problema dei ricambi dei terzini si trascina dallo scorso anno. In questa ottica, la Juventus sarebbe interessata a valutare ogni occasione che conduca a un difensore di buon livello. Il Napoli avrebbe avanzato una proposta di scambio ai bianconeri, che porterebbe a Torino un esterno e un centrale nel capoluogo campano.

Calciomercato Juventus, il Napoli propone Malcuit per Rugani

La società presieduta da Aurelio De Laurentiis, se si dovesse concretizzare la cessione di Manolas, vorrebbe rinforzare il pacchetto dei centrali difensivi con l’innesto di Daniele Rugani. Il ventisettenne bianconero rientra nella lista dei cedibili e la Juventus sarebbe pronta a intavolare la trattativa con il Napoli. I partenopei, però, non vorrebbero pagare il centrale ex Empoli, ma offrire il cartellino di Kevin Malcuit in cambio.

Il terzino destro francese, reduce dal prestito alla Fiorentina, non rientra più nei progetti societari e sarebbe la pedina di scambio ideale per gli azzurri. La Juve, però, non sarebbe interessata e lascerebbe partire Rugani soltanto dietro il pagamento di una proposta che i dirigenti ritengano congrua.