La Juventus sogna il colpo per il centrocampo ma le notizie in arrivo dall’Inghilterra non sono confortanti: c’è un principio di accordo

È iniziata in maniera clamorosa la stagione di Paul Pogba, che ieri ha stupito tutti realizzando ben quattro assist nella gara d’esordio della nuova stagione di Premier League contro il Leeds United. Il Manchester si è imposto per 5-1 anche grazie alle straordinarie giocate del francese che ha fatto capire ancora una volta di essere un big.

La Juventus continua ad averlo nel mirino da ormai diversi anni per provare a riportarlo in bianconero, ma l’affare appare sempre complicato per via dell’alto ingaggio e della concorrenza. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Star’, sarebbe ormai certo l’addio dai ‘Red Devils’ a giugno 2022 con la scadenza del contratto.

Calciomercato Juventus, Pogba si svincola ma c’è un principio di accordo con il Real Madrid

Nonostante Pogba possa partire a zero nella prossima estate, l’affare per la Juventus risulta molto difficile. Sia perché bisogna trovare una soluzione per pagare i quasi 18 milioni di euro che attualmente guadagna (ma potrebbero ridursi notevolmente), sia perché dal giornale inglese fanno sapere che ci sarebbe già un principio di accordo con il Real Madrid. I ‘Galacticos’ avrebbero infatti deciso di voler fare due acquisti importanti per crescere: Pogba per il centrocampo e Mbappe in attacco.

Entrambi i calciatori saranno svincolati, salvo rinnovo nei prossimi mesi, e potranno aggregarsi a parametro zero ma ci sarà comunque un ingaggio corposo da pagare. Potrebbe dunque sfumare nuovamente la possibilità di vedere Pogba a Torino.