Il Milan si prepara a sferrare l’offensiva decisiva per portare in rossonero quattro nuovi calciatori. Accelerata di Paolo Maldini per provare a chiudere le trattative

Il calciomercato del Milan continua a ruotare intorno alla ricerca del trequartista che possa sostituire Hakan Calhanoglu, dopo l’approdo in nerazzurro del fantasista turco. I dirigenti rossoneri sono anche alla ricerca di un mediano che possa integrare il pacchetto di calciatori a disposizione di mister Stefano Pioli nel reparto nevralgico. A maggior ragione dopo la tegola dell’infortunio di Franck Kessie, che ha riportato la lesione del flessore. Due obiettivi che Paolo Maldini e Fredric Massara inseguono da tempo, sono giocatori di proprietà del Chelsea, e sarebbero i profili ideali per colmare le lacune della rosa rossonera. Parliamo del trequartista mancino, Hakim Ziyech, e del roccioso centrocampista francese Tiemoué Bakayoko. Insieme a loro potrebbero aggiungersi altri due colpi: Florenzi e Adli, che potrebbero far salire a quattro il numero di rinforzi.

Calciomercato Milan, si accelera per Bakayoko e Ziyech. Vicini anche Florenzi e Adli

Ziyech, dopo aver segnato nel match di Supercoppa europea contro il Villareal, ha riportato dei guai fisici che lo hanno costretto ad abbandonare il campo ma la cosa non sembrerebbe preoccupare i dirigenti del Diavolo. Si tratterebbe, invece, di un ritorno a Milano per Bakayoko, dopo la parentesi dello scorso anno con la maglia del Napoli. La trattativa per Adli sembra essere ai dettagli così come Florenzi appare ancor più vicino. Sono previsti nuovi contatti in queste ore e si cerca il poker di acquisti per diventare in maniera definitiva una squadra all’altezza che vuole giocarsela con tutte.

Per quanto riguarda il doppio colpo dal Chelsea, il Milan avrebbe intenzione di intensificare i contatti per Ziyech e Bakayoko, tentando così di chiudere la trattativa prima dell’inizio del campionato, o comunque in tempi brevi. Il 27enne marocchino sarebbe la prima scelta per la trequarti rossonera e sarebbe il giocatore ideale per il 4-2-3-1 di Pioli.