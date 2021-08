Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, esce allo scoperto e svela la situazione finanziaria del club: rosso in bilancio pesante

Il Barcellona vive un momento economicamente molto difficile. La dimostrazione più grande è stata l’impossibilità di rinnovare il contratto della leggenda argentina Leo Messi, passato poi al PSG. I blaugrana infatti hanno una situazione finanziaria preoccupante e il presidente Joan Laporta oggi ha voluto chiarire tutto in una conferenza stampa.

Il numero uno del Barcellona ha dichiarato: “Quando siamo arrivati all’interno del club abbiamo chiesto un prestito ponte di 80 milioni di euro che ci è stato concesso da Goldman Sachs. Altrimenti non avremmo potuto pagare gli stipendi. Al termine dello scorso anno abbiamo registrato perdite di 481 milioni, e il Covid ha contribuito per più di 91 milioni. Il nostro monte ingaggi al momento è pari al 103% del fatturato. Il Barcellona deve pagare 553 milioni in più rispetto a quanto addebiteremo quest’anno. Questo debito è aumentato e gli obblighi di pagamento sono saliti a 1,35 miliardi di euro”. Poi sul gesto di Piqué per il club afferma: “Gesto straordinario, stiamo cercando soluzioni per altri tagli”. Infine sull’addio di Messi: “Triste ma necessario, il club viene sempre prima di tutto”.