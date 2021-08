Calciomercato Juventus, doppio colpo da sogno | Ecco il post CR7!

Calciomercato Juventus: il club bianconero pensa già al post Cristiano Ronaldo. Possibile doppio colpo da sogno: tutte le cifre e i dettagli

Quella ormai alle porte sarà con ogni probabilità l’ultima stagione in bianconero di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese è destinato a rimanere a Torino onorando il suo contratto in scadenza nel 2022, quando il cinque volte Pallone d’Oro potrebbe addirittura raggiungere Messi al PSG, al posto di Mbappé. Scatterà dunque tra un anno la nuova era della Juventus post Cristiano Ronaldo. Il club bianconero si libererà del pesantissimo ingaggio del 37enne da 31 milioni di euro netti e andrà con ogni probabilità a caccia di una nuova stella per sostituirlo. In questo senso, il sogno di mercato è Erling Haaland. Ma non solo. Ecco il possibile doppio colpo per il post CR7. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Annuncio dalla Francia

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, svolta per il futuro dell’azzurro | Firma con la Juventus

Calciomercato Juventus, sogni Haaland e Pogba per il post Cristiano Ronaldo! I dettagli

La fine del faraonico contratto di Ronaldo e l’imminente aumento di capitale faranno respirare notevolmente le casse della Juventus. “Vogliamo il prossimo Ronaldo ma a 25 anni”, aveva dichiarato il presidente Agnelli: ecco allora che si può immaginare un assalto del club bianconero ad Haaland. La stella del Borussia Dortmund potrebbe lasciare la Germania nel 2022 per la clausola rescissoria di 75 milioni di euro. L’altro grande sogno in entrata è invece il ritorno di Paul Pogba. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via libera per Haaland! Tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bocciatura totale: “Nuovi problemi!”

Il francese è in scadenza nel 2022 e, in caso di mancato rinnovo con il Manchester United, la Juve farà sicuramente un tentativo per riportarlo a Torino a parametro zero, come arrivò nella prima occasione. Inoltre, entrambi i calciatori sono assistiti da Mino Raiola, che è già in ottimi rapporti con la società bianconera. Due colpi da sogno per la nuova Juventus post Cristiano Ronaldo.