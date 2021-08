A due settimane dal termine resta in bilico il futuro di Vlahovic: nuova offerta per la Fiorentina, ma non è di Juventus e Inter

È stata un’annata straordinaria quella di Dusan Vlahovic, che ha realizzato ben 21 reti in campionato e ha dimostrato di avere qualità straordinarie. Il calciatore classe 2000 ha chiuso al quarto posto nella classifica marcatori alle spalle di Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku e Luis Muriel e ha dimostrato di avere anche ampi margini di crescita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, maxi scambio col Napoli | Ci pensa Raiola

Il serbo può diventare davvero un attaccante top qualora dovesse continuare così, per questo le sue giocate hanno attirato l’interesse di squadre importanti. Oltre a Juventus e Inter, che lo hanno seguito in questi mesi, ora ci sarebbe anche il Tottenham di Fabio Paratici.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, nuovo obiettivo a Parigi | Scambio e soldi!

Calciomercato, niente Vlahovic per Juventus e Inter: c’è il Tottenham che prepara l’assalto

Vlahovic dunque piace anche a Juventus e Inter, ma i due club di Serie A si sono defilati nelle ultime settimane per via del costo elevato. Il Tottenham però può provarci e avrebbe già in mente il piano: il club potrebbe mettere sul piatto Aurier, che è fuori rosa, per ridurre il prezzo e aggiungere un conguaglio di 55 milioni di euro circa. La Fiorentina avrebbe le disponibilità di ingaggiare Aurier sia per lo slot extra a disposizione che per il decreto crescita che assorbirebbe l’ingaggio da quasi 4 milioni di sterline.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomba de Ligt | Scambio e 50 milioni

I viola però non vogliono perdere il proprio attaccante e per questo non sarebbero disposti ad accettare l’offerta preparata da Fabio Paratici.