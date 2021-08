L’Inter è al lavoro in vista anche della prossima estate di calciomercato: nel mirino c’è Luiz Felipe. Il difensore brasiliano della Lazio è un obiettivo anche della Juventus

Manca sempre meno all’inizio del nuovo campionato italiano di Serie A. L’Inter, passata dalle mani di Antonio Conte a quelle di Simone Inzaghi, cercherà di bissare la vittoria della scorsa stagione, ma dovrà farlo senza due dei protagonisti della cavalcata trionfale nel 2020/2021: Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Fra le rivali spicca invece la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, dopo l’annata in chiaroscuro con Andrea Pirlo, hanno scelto le certezze dettate dall’allenatore livornese che è pronto a rilanciare un derby d’Italia per la conquista del titolo nazionale, ma non solo. Infatti, anche in sede di calciomercato, la Beneamata e la Vecchia Signora potrebbero sfidarsi in vista dell’estate del 2022 per un difensore di Serie A.

Stiamo parlando di Luiz Felipe. Il giocatore brasiliano, di proprietà della Lazio, è uno dei giovani più interessanti del torneo. Originario di Colina, il classe 1997, nell’ultima stagione è stato spesso vittima di infortuni, ma, quando in campo, ha messo in mostra tutte le sue qualità anche grazie alla capacità di Simone Inzaghi, precedentemente allenatore proprio del club biancoceleste.

Calciomercato Inter e Juventus, obiettivo Luiz Felipe | I dettagli

Luiz Felipe è in scadenza di contratto nel 2022 e ci sono ancora dubbi sul rinnovo del giocatore brasiliano. Il 24enne agisce principalmente come difensore centrale di destra nella difesa a tre e sarebbe quindi perfetto per il gioco di Simone Inzaghi, ma attenzione anche alla Juventus che spesso ha puntato su giocatori dal campionato italiano di Serie A per rinforzare il proprio organico.

Le due grandi del nostro calcio proveranno a strappare un accordo con il giocatore per il suo arrivo a parametro zero, ma la Lazio non sembra intenzionata a mollare. Il club biancoceleste è infatti al lavoro per il rinnovo di Luiz Felipe e, se proprio dovesse perderlo, vorrebbe almeno monetizzare dalla sua partenza.