L’Inter potrebbe perdere Milan Skriniar, il Barcellona è molto interessato al difensore e metterebbe in piedi uno scambio

L’Inter dopo aver perso Hakimi e Lukaku potrebbe perdere un altro top player. I problemi economici di Suning stanno dando via a un ridimensionamento, e le cessioni eccellenti potrebbero non finire qui. Tanti sono i giocatori che hanno mercato, come per esempio Brozovic e Barella. Ma c’è anche un altro big: Milan Skriniar, che con le sue prestazioni ha attirato su di sé gli occhi di mezza Europa. E tra questi club c’è anche il Barcellona, che deve rinforzare la difesa affiancando a Pique uno della stessa caratura.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, nuovo obiettivo a Parigi | Scambio e soldi!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, maxi scambio col Napoli | Ci pensa Raiola

Inter, il Barça tenta lo scambio per Skriniar

Milan Skriniar è valutato dall’Inter intorno ai 55-60 milioni di euro. Una cifra che il Barcellona al momento non può spendere, vista la crisi economica. Joan Laporta, per abbassare le pretese di Marotta, sarebbe disposto a mettere sul piatto degli ‘esuberi’, che sono comunque giocatori validissimi. Come per esempio Lenglet, che nella rosa del club nerazzurro sostituirebbe proprio Skriniar. E soprattutto Coutinho, col Barça che pagherebbe parte dell’ingaggio. L’idea dell’Inter, tuttavia, è quella – eventualmente – di vendere il difensore centrale slovacco solo per soldi cash.