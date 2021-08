La Juventus tiene d’occhio la situazione inerente al futuro di un importante centrocampista, che potrebbe non rinnovare il contratto: irrompe Solskjaer

Ormai ci siamo. Manuel Locatelli si appresta a diventare a brevissimo un nuovo calciatore della Juventus. I bianconeri, dopo una lunghissima trattativa in sede di calciomercato durata più di un mese, hanno raggiunto l’accordo definitivo con il Sassuolo. Gli emiliani avevano alzato e respinto diversi tentativi da parte della ‘Vecchia Signora’. Alla fine, l’intesa totale è stata raggiunta sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto incondizionato a 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus. I neroverdi, inoltre, si sarebbero assicurati una percentuale sulla futura rivendita tra il 10 e il 20%, ma sui questi dettagli ne sapremo ovviamente di più una volta uscito il tanto atteso comunicato.

Allegri, quindi, riceverà il regalo desiderato, che lo aiuterà a potenziare e migliorare il reparto più in difficoltà della rosa. Nel frattempo, non si placano le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo. CR7 vorrebbe lasciare la Juventus, ma trovare una nuova destinazione appare sempre più complicato. Dopo Ancelotti, anche l’asso portoghese è intervenuto sui social per smentire la bomba lanciata da ‘El Chiringuito TV’. Ma la sensazione è che ancora per qualche giorno si dovrà stare all’erta per il classe ’85. In quel di Torino, intanto, si monitora la situazione di un possibile colpaccio a zero per la prossima estate. Nella corsa, però, pare essersi inserito il Manchester United.

Calciomercato Juventus, colpaccio a zero a rischio: irrompe lo United

La Juventus vuole tornare a poter contare su un grande centrocampo e pensa anche a possibili occasioni per il 2022. In questo senso, un nome che piace moltissimo è quello di Leon Goretzka. Il tedesco è in scadenza di contratto giugno 2022 con il Bayern Monaco ed il rinnovo stenta ad arrivare. Potrebbe rappresentare una ghiotta opportunità per i bianconeri, in caso non dovesse andare in porto il prolungamento dell’accordo.

Ma – stando a quanto rivela il ‘Daily Star’ – la concorrenza sembra infoltirsi e diventare sempre più preoccupante. Oltre al già interessato Real Madrid, bisognerà fare molta attenzione anche al Manchester United di Solskjaer. I ‘Red Devils’ puntano il mirino sull’ex Schalke 04 e per la Juventus il rischio aumenta.